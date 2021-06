Vajna Timit már barátai is noszogatják, hogy vállaljon gyereket

Ismerősei szerint karnyújtásra van tőle az a férfi, aki ezt megadná neki, ha hagyná.

A Blikk cikke szerint bár nagyon vágyik már az anyaságra Vajna Tímea, Andy Vajna özvegye, új párjával is többször felmerült a téma, de Tímea bizonytalan, ami nem tesz jót az amúgy is viharos kapcsolatuknak.

Fotó: YouTube/TV2

Mindig ott van a levegőben közöttük a gyerekkérdés, de Timi bizonytalan, ami egyáltalán nem tesz jót az amúgy is viharos kapcsolatuknak. Andyvel is terveztek családot alapítani, de sajnos kifutottak az időből. Zoli lehet számára az új remény a boldogságra, aki nagyon türelmes és higgadtan kezeli ezeket a kríziseket, nem is tehetne mást, hiszen fülig szerelmes