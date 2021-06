Öt infarktus és egy agyvérzés után mindent újrakezdett Lajsz András

Boldognak érzi magát, Érden nyitott egy sörözőt, amit nyolc nap után be is zárhatott tavaly novemberben a járvány után.

Sokak emlékezhetnek Lajsz András koktélkirályra már csak a legendás bajsza és még legendásabb életszeretet okán, anno rengeteg műsorban tűnt fel, és vagy a shakert rázta, vagy dalra fakadt (vagy mindkettőt művelte egyszerre).

A Bors cikke szerint a bajok a semmibl jöttek az első, második, harmadik, negyedik, és végül az ötödik infarktussal, közben pedig agyvérzése is volt. A koktélkirály összesen jó egy évet a kórházban töltött, a házassága is megromlott, mert feleségét megcsalta – emiatt el is kellett költöznie otthonról.

Tavaly a járvány miatt gyakorlatilag utcára került a cikk szerint, ám ekkor nem várt fordulat állt be: volt felesége visszafogadta őt érdi házukba.

Az eleje nem volt könnyű, de egy szavam sem lehet, visszatérhettem oda, ahol 30 évet éltem. Mindent megérdemlek, mert csúnyán megbántottam

- nyilatkozta még tavaly Lajsz.

A lap megkereste, hogy mi a helyzet vele, hiszen az utolsó hír felőle az volt még tavaly, hogy egy kis sörözőt nyitott Érden.

Újrakezdem az életem, a semmiből, újra húsz évesnek érzem magam. Na nem a fizikai állapotom miatt, hanem a karrierem szempontjából. Egy kis sörözőt működtetek Érden, ami a tavaly október harmincadikán ugyan megnyitott, de a vírus miatt nyolc nap múlva be is kellett zárni. Épp egy rendezvényt szerveztem oda, több, mint 100 jegyet adtam el a libanapokra. Megvettem hozzá minden ételt, libamájat, combokat.... Mind rajtam maradt. Nem baj, legalább volt mit ennünk!

- magyarázta Lajsz András, és hozzátette, egy hete újranyitott, de azt még nem tudja megmondani, hogy gazdaságilag kifizetődő lesz-e a hely.

De ettől függetlenül boldognak érzi magát, ahogy fogalmazott, egy barátjától kölcsönkapott 30 éves autóban ül, de boldog attól, hogy süt a nap.

Most már tudok örülni az ilyen apróságoknak is. Az egyik infarktusomnál meghaltam, újra kellett éleszteni. Ott a kórházban megértettem, hogy mi is a fontos az életben. Volt nagyon drága autóm, sok pénz a zsebemben. Na és? Azt nem tudtam volna magammal vinni a sírba... Most úgy érzem mindenem meg van, pedig a régi életemhez képest semmim sincs. Mégis így jó minden. Hálás vagyok a feleségemnek, hogy visszafogadott, és a sorsnak, hogy adott még egy lehetőséget az újrakezdésre

- nyilatkozta a lapnak Lajsz András.

