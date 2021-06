Ahogy korábban mi is megírtuk, visszavonták Galla Miklós Karinthy-gyűrűjét, mert „tevékenysége nem egyeztethető össze a közmédia szellemiségével”. Ez a legnagyobb elismerés, amit humorista kaphat, és úgy volt, idén Galla kapja. Most meggondolták magukat. Galla Miklós most az ATV-nek beszélt arról, hogy mit gondol arról, hogy a Karinthy-gyűrűt nem ő kapja, méghozzá "méltatlan viselkedése miatt".

Galla Miklós elismerte, hogy egyeseket túlzottan meghökkentett a produkciójával, ezért szeretne elnézést is kérni.​ Viszont továbbra is úgy gondolja, hogy

jár neki a Karinthy-gyűrű.

Galla Miklós humoristát a napokban arról értesítette az MTVA, hogy visszavonja tőle a Karinthy-gyűrűt, amelyet június 24-én vehetett volna át kiemelkedő humoristatevékenysége elismeréséért.

Kiderült, a visszakozás oka az, hogy nemrég Galla egy fellépésén a kollégák megdöbbenésére elővette a nemi szervét, és felhúzta rajta a bőrt előadás közben

– írta meg az Index.

Az Indexhez eljutott az MTVA neki küldött levele, melyben ez áll:

Ezúton értesítem, hogy a szakmai kuratórium döntése értelmében 2021. évben nem Ön részesül a Karinthy-gyűrű-díjban, mivel közelmúltbéli tevékenysége nem egyeztethető össze a közmédia, valamint a Karinthy-gyűrű-díj értékrendjével, szellemiségével.

A levelet Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója írta alá. A döntés egészen új, hiszen maga az a döntés, hogy megkapja a gyűrűt, is csak februárban született.

Galla Miklós az ATV Egyenes beszéd vendégeként elmondta,

nem ezt jelölték meg neki elsődlegesen a díj visszavonás okaként, hanem azt, hogy beállt Karácsony Gergely mögé.

A humorista kijelentette, hogy

soha életében nem politizált.

Arra a kérdésre, hogy a színpadi meztelensége miatt nem kapja meg a gyűrűt, Galla elmondta, hogy a művészi életnek része a meztelenség. A vitatott rendezvényen ott volt egy fotóművész nő, ő pedig mint előadóművész pózolt a színpadon, kettőjük együttműködéséből jött létre az ún. művészi testábrázolás.

Elismerte, hogy lehet egyeseket túlzottan meghökkentett a produkciójával, ezért szeretne elnézést kérni.

Megbántam, és arra kérem a kuratóriumot, hogy fogadják el az én bocsánatkérésemet, és 24-én, az eredetileg is tervezett időpontban a hamvas kis praclimra húzzák fel a Karinthy-gyűrűt, ide való. A 2021-es Karinthy-gyűrű az az enyém

- mondta a műsorban Galla Miklós.

Forrás: ATV, Nuus.hu