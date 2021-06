Vajna Tímea 2,3 milliárdért vett magának egy villát

A minden jel szerint a lassan egy éve életvitelszerűen Amerikában tartózkodó Vajna Tímea 2,1 milliárd forintért vásárolt magának egy luxusvillát Beverly Hillsben. A hegyekben található, 650 négyzetméteres házban hat hálószoba és hét fürdőszoba található, a teremgarázsban pedig több luxusautó is könnyűszerrel felsorakozhat.

Fotó: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Vajna Tímea házvásárlásáról a dirt.com oldal számolt be, ezt pedig a Story magazin szúrta ki.

A Blikk által idézett Dirt hosszan taglalja írásában Andy Vajna munkásságát, illetve kitérnek arra is, hogy özvegye, azaz Tímea több mint 120 millió dollárt örökölt az egykori filmmogultól. Továbbá megemlítik azt is, hogy nemrégiben közel 5 millió dollárért adta el a Sunset Tripnél található birtokát, ezt a házat pedig most 8,9 millió dollárért vásárolta.

Forrás: blikk.hu

Címlapkép: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd