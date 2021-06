Varga Miklós egy vidéki hakni közben üzent a szivárványos Brüsszelnek

Pár tucat, zömében az idősebb korosztályból verbuválódott hallgatónak adott „koncertet” Varga Miklós Szentesen, a Múzeumok Éjszakáján. Mivel ilyenkor már későn sötétedik, a „koncertet” délután 4-kor tartották a Péter Pál polgárház udvarán.

Fotó: MTVA Fotó: Zih Zsolt

A „koncerten”, ahogy a telex.hu a Szentesi Mozaik alapján írja, a

énekelte el sikerdalát, az Európát, vagy ahogy mindenki ismeri, a Vén Európát.

A koncert kitűnő alkalmat szolgáltatott Vargának, hogy kifejtse nézeteit Európáról és Brüsszelről.

Hát hölgyeim és uraim, most már nagyon sok esztendeje, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, mert Európát ne tévesszük már össze az Európai Unióval!

Mi nem abba a szivárványos Európába szerettünk volna lenni.

Egy dal szól még azért, hogy talán egyszer akiket elszakítottak tőlünk, ők is ott lehetnek az igazi, közös Európa-házban. Ezért szól még ma is ez a dal. Na, és hogy ezt Brüsszelben is meghallják, jó hangosan üzenjük meg, hogy mi szeretjük Európát!