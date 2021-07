Gelencsér Timi az olasz tengerparton sütteti tökéletes testét – fotó

Az egykori Miss World Hungary éppen Olaszországban nyaral, ahonnan egy fürdőruhás képpel jelentkezett be.



Fotó: MTI/Mohai Balázs

Gelencsér Timit nemcsak szépségkirálynőként ismerhetjük, hanem riporterként, műsorvezetőként és a Dancing With The Stars egyik versenyzőjeként is. Mindezek mellett pedig influenszerként is emlegethetjük, hiszen masszív követőtáborral rendelkezik, akiket gyakran örvendeztet meg szexi fotókkal.

Ez ma is megtörtént, ugyanis Timi éppen az olasz tengerparton nyaral, ahol készült róla egy – bár valószínűleg több is – igen csábos, fürdőruhás kép. A poszt egyébként egyfajta nyaralást lezáró, búcsúzó kép, amihez hozzáfűzte:

Az utazásunkat több mint 80km sétával zártuk és Orsi profi fotós lett…

