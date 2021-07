Borzasztó! A világhírű énekesnő még a fogamzásgátló spirálját se veheti ki az apja engedélye nélkül

A bíróság mégis meghosszabbította a gyámságot.

A világsztár Britney Spears 2008-ban omlott össze idegileg, ezután mindössze 8 perc alatt helyezték az apja gyámsága alá a bíróságon, aki azóta is ellenőrzi a legintimebb problémáit is. – írja a Telex.hu.

Britney Spears – Fotó: Jason Merritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A 39 éves énekesnő most szólalhatott meg először a bíróságon és Spears valóban először beszélt nyilvánosan a gondnokság alá helyezéséről. Az énekesnő a gondnokságot abuzívnak és bántalmazónak nevezte, és arról is beszélt, hogy szeretett volna hozzámenni a barátjához, Sam Asgharihez, akinek több gyermeket is szült volna, ezt azonban nem tehette meg, mert megtiltották neki, hogy eltávolíttassa a spirált a méhéből.

A meghallgatást követően Jia Tolentino és Mia Farrow fia, Ronan Farrow írt hosszú tényfeltáró cikket a New Yorker magazinban. A cikk szerint az énekesnő anyja, Lynne Spears eleinte úgy gondolta, hogy a gondnokság csak néhány hónapig fog tartani. Farrow és Tolentino júniusban érte el őt telefonon, ám a nő nem árult el részleteket a lánya ügyéről.

„Vegyes érzéseim vannak. Nem tudom, mit gondoljak. Nagyon sok fájdalom és aggodalom ez nekem”

– mondta nekik.

Forrás: Telex.hu