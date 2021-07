Nahát! Little G Weevilt rangos amerikai zenei díjra jelölték

Rangos amerikai zenei díjra, a Blues Blast Music Awards-ra jelölték Little G Weevilt. A magyar bluesgitáros idén megjelent albuma, a Live Acoustic Session az élő bluesfelvétel kategóriában került a hat legjobb közé.

Fotó: MTI/Mónus Márton

A zenész keddi közleményében emlékeztet arra, hogy a díjra amerikai bluesújságírók, promóterek, menedzserek, kiadók tizenkét kategóriában jelölnek zenészeket.

A 44 éves gitárost ezúttal olyan világhírű muzsikusok társaságában jelölték a live blues recording kategóriában, mint George Benson (a Weekend in London című albumáért) vagy Kenny Wayne Shephard (Straight to You Live című lemezéért).

A magyar zenész Live Acoustic Session című lemeze áprilisban jelent meg a Hunnia Records gondozásában. A Blues Blast Magazine díjairól a közönség dönt, szavazni augusztus 6-ig lehet ezen a linken.

Forrás: MTI