Családi nyaralás helyett a munkát választotta Schobert Lara

Utál a szüleitől pénzt kérni, ezért a görögországi nyaralás helyett inkább beállt dolgozni a boltjukba.

Görögországi családi nyaralás helyett inkább a munkát választotta a 17 éves Schobert Lara – számolt be a hírről a Bors.

Fotó: YouTube/Schobert Lara

A cikk szerint Schobert Norbi és Rubint Réka legidősebb gyermeke most egy görög szigeten süttethetné a hasát, ám ő inkább a családi boltjukba állt be a sütő mellé dolgozni és kiszolgálni a vendégeket. A lap egy 13 órás műszak elején látogatta meg a lányt, aki a következőket mondta el a döntéséről:

A saját döntésem volt, hogy itthon maradok. Dolgozni szeretnék, meg akarom ismerni az üzletünket, a termékeket, a vendégeket, és nem mellesleg pénzt is szeretnék keresni. Utálok ugyanis kölcsönkérni a szüleimtől. Jobban esik elkölteni azt, amiért megdolgozom

- mondta el a Borsnak Schobert Lara, aki szerint jó a hangulat az üzletben, örömmel beszélget a vásárlókkal, akik közül sokan fel is ismerik.

Schobert Lara arról is kendőzetlenül beszélt, hogy vezetékneve okozott már gondokat az életében korábban:

Az önállósága miatt néha már is összekülönbözött az apjával, de ugyanakkor nagyon hálás a szüleinek a gondoskodásukért és támogatásukért.

Szerencsés vagyok, hogy ide születtem, de nem én az a fajta tinédzser vagyok, aki az apucitól kapott luxuskocsiban furikázik a haverokkal minden este. Ha azt kérdezik, hol leszek húsz év múlva, azt válaszolom, hogy lesz egy lovardám, ahol gyerekeket tanítok majd lovagolni, és persze lesz ott egy nagy étterem is, a szüleim által életre keltett bolthálózat termékeivel. Ez a vágyam. Ezért dolgozom most is ahelyett, hogy a tengerparton koktéloznék