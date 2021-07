Házasodna? Húsz százalékkal többe kerülhet, mint tavaly ilyenkor

Nem titok, hogy a koronavírus a szolgáltatóipart is jócskán megtépázta. Több sztárpár is idénre tolta esküvőjét, illetve vannak új versenyzők is a ligában. (Gondoljunk csak a nagy port kavart Mészáros-Várkonyi lagzira.)

A több mint egyéves kihagyás miatt a násszal kapcsolatos árak (is) az egekbe szöktek, így Majkáék és mindenki, aki ezen a nyáron házasodik, milliókat bukhat – írja a Blikk.hu.

„Csak engedd, hogy a válladra hajtsam a fejem, ez a megnyugvás, ez a szerelem. Gyermekeink apukája, esendő szívem örök párja, elveszel Te, elveszlek én, s együtt hajózunk a vágy tengerén. Ezt ne keressétek, most írtam ki magamból. Igen, most kiléptem a komfortzónámból, mert ahogy közeleg a nagy nap, egyre érzelgősebb vagyok” – kürtölte világgá boldogságát Instagram-oldalán a menyasszony, aki valóban roppant izgatott a közelgő dátum miatt.

Amennyiben a pár arra gondolt, hogy évfordulójukon mondják ki egymásnak a boldogító igent, akkor az esküvő lehetséges időpontja július 17-e lehet. Majka korábban a Blikknek elárulta, eredetileg tavalyra tervezték az esküvőt, amikor éppen szerelmük 10. évét ünnepelték, de a koronavírus közbeszólt. Csak kis létszámú esküvőt tarthattak volna, Hajni álma ezzel szemben mindig is egy mesébe illő, pompás menyegző volt. A rapper már akkor a költségek miatt fogta a fejét.

– Sok esküvőszervező cégről hallom, hogy kénytelenek voltak emelni, ami akár 20 százaléknyi drágulást is jelent – mondta a Blikknek Sipos Réka, s kiemelte, a helyszín és az ételek drágultak leginkább a nagy kihagyás miatt. – Az összeget azért is nehéz meghatározni, mert ma egy átlagos, 100 fős esküvő másfél millió és 15 millió forint között is mozoghat az igényektől függően – magyarázta az esküvőszervező, aki azt is elárulta, hogy az idei szezonban már nem csak szombatra szerveznek nászt.

