Napi hasznos: itt a nagy balatoni WC-körkép

Van köztük ingyenes is!

A balatongyöröki strand

Fotó: Győrffy Árpád

Az évekig tartó gyűjtést és tesztelést Győrffy Árpád vállalta magára. Minden évben többször körbetekeri biciklivel a Balatont, így volt ideje alaposan megnézni az ingyenes és a fizetős illemhelyeket is – írja a Blikk.hu.

Fűzfői strand

Fotó: Győrffy Árpád

– A végleges listába 34 település több mint 120 illemhelye került be, amiket hosszú idő alatt fedeztem fel. A parti településeken kívül szerepel a térképen Hévíz és Tapolca is. A listába több olyan szabadstrandon üzemelő, így bárki által használható vécé is bekerült, ami a kerékpárral túrázóknak, de más, a part közelében járóknak is hasznos lehet. A mosdók kiválasztásánál alapvető szempont volt, hogy a nyári időszakban a kora délelőtti óráktól estig biztosítsák a szolgáltatásokat. Így nem kerültek be azok a strandi vécék, amiket nyáron napközben csak strandbelépővel lehetne használni.