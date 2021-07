A világhír küszöbén az Emmy-díjra jelölt magyar operatőr

Rév Marcellnek az Eufória hozta meg a világsikert.

A legrangosabb televíziós díj a Televíziós Művészeti és Tudományos Akadémia (Academy of Television Arts & Sciences) által kiosztott Emmy-díj, melynek július 13-án hirdették ki a 2021-es jelöltjeit – írja a 24.hu.

A Film.hu cikke szerint az idei jelöltek közé magyar alkotó is került: Rév Marcellt az HBO számára készített Eufória című sorozat egyik epizódjáért (Trouble Don’t Last Always) jelölték, a Kiemelkedő operatőri munka egykamerás sorozat (egyórás) kategóriában.

Az Eufória eddig 9 jelöléssel és három Emmy-díjjal büszkélkedhet: 2020-ban megkapta a legjobb kortárs smink, a legjobb eredeti zene és dalszöveg, valamint a legjobb női főszereplő, dráma sorozatban kategóriák szobrait.

