Schell Judit elhagyja a Thália színházat és új életet kezd

Schell Judit is részt vett Enyedi Ildikó cannes-i filmpremierjén. Magánemberként érkezett, utazik egy nagyot hazafelé Spanyolországból, ahol az elmúlt évet töltötte. Szakmai szempontból itthon is új élet várja: úgy döntött, hogy elmegy a Thália Színházból.

A színművész által az Indexnek adott interjúból derült ki, hogy Schell Judit elhagyta a Thália színházat.

- jelentette ki Schell, majd hozzátette, hogy Tháliában a színészkedéssel is felhagy.

Indoklásként hozzáfűzte:

Az életem több területén is eljött a váltás ideje, tehát a színházban is ideje váltani. Amúgy is jellemző egyfajta ciklikusság a pályámon. A Radnótiból nyolc év után jöttem el. A Nemzeti Színházban a nyolcadik évben szültem meg Borikát, a kilencedikben pedig onnan is eljöttem.