Így válassz az alakodnak megfelelő fürdőruhát

Elkezdődött a fürdőruha szezon, azaz a bikini és a vízpart időszaka. Ez bizony sok nőnek kihívást jelenthet fürdőruha vásárlás terén, hiszen sokan tartanak attól, hogy ilyen kevés ruhában mutassák meg magukat. Ha te is elbizonytalanodsz néha, hogy vajon melyik fazon lenne a legjobb döntés, jó helyen vagy. (x)

Ugyanúgy, ahogy farmert is az alakunkhoz illő fazonból választunk, a megfelelő darab kiválasztása fürdőruha esetében is kulcskérdés lehet. Cikkünkből megtudhatod, hogy hogyan tudsz ráerősíteni a kedvenc testrészeidre, miközben evonod a figyelmet a problémás területekről. Nézzük meg tehát együtt, hogy milyen fürdőruhák közül választhatsz a 2021-es trendek alapján!

Alma

Erre a testalkatra jellemző, hogy a váll-has-mell terület az erősebb, viszont a lábak vékonyabbak, tónusosak. Ha erről a leírásról magadra ismertél, talán úgy érezheted, hogy sosem találsz igazán tökéletes fürdőruhát. A megfelelő fazon és minta kiválasztása azonban csodákra képes. Legjobb választás számodra egy alakformáló egyrészes darab, vagy akár egy tankini fürdőruha. Mindkét esetben választhatsz egy mélyebben kivágott fazont, amely elsődlegesen a melleket hangsúlyozza. Minta tekintetében előnyös lehet egy oldalt egyszínű és sötét, középen pedig élénk mintás darab. Ha pedig bikiniben gondolkodsz, mindenképpen mintás, élénk színű alsót válassz, amely a lábaidra tereli a tekintetet!

Homokóra

A mell, derékvonal és csípő homokóra alakot formáz a dús keblek, vékony derék és széles csípő által. Az ebbe a táborba tartozó hölgyek lehetnek teltebbek vagy egészen karcsúak. Ezt a testalkatot tartják a legnőiesebbnek, ami a fürdőruha választás terén is nagy előnyt jelent. Ha te is ide tartozol, akkor nagyszerű hírünk van számodra: az egyszerű és extrém fazonok, egyszínű és mintás lehetőségek is szóba jöhetnek nálad. Tehát bátran válassz a stílusodhoz illő darabot, amelyben igazán kényelmesen mozogsz és önmagad lehetsz. Egy jótanácsot azért fogadj meg: a vékony derekat mindenképpen érdemes kihangsúlyoznod. Ezt könnyedén megteheted akár egy övvel ellátott egyberészes darabbal, vagy egy magasderekú bikini alsóval is.

Körte / háromszög

Jellemzője, hogy a csípő, fenék és combok jóval hangsúlyosabbak a felsőtestnél. Az ebbe a csoportba tartozó hölgyek általában a legelégedetlenebben magukkal. Azonban számukra is rengeteg csinos darab található a választékban. Ezen alkat esetében érdemes olyan fazont választanod, amely a felsőtestre vonja a figyelmet. Bikini esetében a színekkel is játszhatsz: egy egyszerű fekete bugyit egy színes, neon felsővel kombinálva nagyszerű összehatást tudsz elérni. Egyrészes fürdőruhák esetében pedig a mellrésznél fodros, díszes darab lesz a nyerő választás.

Szögletes / sportos

Kis mell és kevéssé domináns csípő jellemzi ezt a csoportot. A legjobb megoldás itt a derékvonallal való játék, azaz a csípő szélesítése és a popsi kerekítése. Emiatt mindenképpen kerüld az egyrészes darabokat, amely csak erősítik a téglalap alkatot. Helyette válassz fodros vagy nyakbakötős felsőt, oldalt megkötős vagy magasderekú alsóval. Ezáltal nagyszerűen tudod kihangsúlyozni a mellrészt illetve a popsit optikailag nagyobbnak láttatni. Minderre pedig még jobban rá tudsz erősíteni élénk színes, mintás darabokkal.

Praktikus tanácsok

Mindezeken kívül van pár álatlános, örökérvényű jótanács és tipp, melyekre mindig érdemes odafigyelni.

• A sötét színek karcsúsítanak.

• A világos színek és minták magukra vonzzák a tekintetet.

• A csíkos bugyi szélesíti a csípőt.

• A mintás vagy fodros melltartó hangsúlyozza a felsőtestet, érdemes tehát kisebb mellű hölgyeknek választani.

• A mintás, fodros vagy oldalt megkötős alsó tökéletes fiúsabb alkat és laposabb popsi esetén.

• A keresztben futó pántok keskenyítik a derekat, a hosszanti csíkok pedig optikailag hosszabbítják az egész testet.

Ezeken felül természetesen fontos a megfelelő méret, amelyben bátran kérd ki az eladók segítségét. A fürdőruha anyagának tekintetében aranyszabály, hogy a puhább és vastagabb anyag jelenti a jobb minőséget, érdemes tehát erre is figyelni.

Ami azonban a legfontosabb: alkattól függetlenül olyan darabot válassz, amely kényelmes és amelyben igazán jól érzed magad. Ne feledd, hogy a nyaralás a pihenésről és feltöltődésről szól, semmiképpen sem az önkritikáról.

