Robbant a bomba: Szulák Andrea exe is megszólalt

Néhány napja kiderült, hogy Marsi Anikó új párja Szulák Andrea exe, Gábor. Amit Szulák nem is hagyott szó nélkül.



A kapcsolatukat már nem is titkolják, nem bujkálnak a kíváncsi szemek elől, ennek is köszönhető, hogy Gábor volt párja, kislánya édesanyja, Szulák Andrea is tudomást szerzett a kapcsolatról, amiről megvan a véleménye.

A mai hírek margójára… ahol még vannak tehetős elhagyott lövészárkok, ott lehet tartani tőle, hogy ő felüti a fejét. Nincs több mondanivalóm

- reagált velősen a hírre.

Agócs Judit színésznő, Gábor korábbi kedvese egyetértett Szulák Andrea szavaival.

Az énekesnő beszólása célt ért, de Gábor nem maradt adósa, Facebook-oldalán vágott vissza:

Mennyivel elegánsabb lett volna, ha csak annyit ír, hogy legyenek boldogok... Én mindig azt kívánom neki, legyen boldog.

