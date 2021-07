Nádai Anikóéknál már szóba került az esküvő és a gyerekvállalás, de nem kapkodnak

Tavaly talált rá a szerelem, mikor éppen több megpróbáltatással is szembe kellett néznie.

A Blikk cikke szerint rendkívül jól érzi magát Nádai Anikó, az RTL Klub műsorvezetője párjával, Hajmásy Péterrel, ez a fotóikon is meglátszik.

Fotó: Facebook/Nádai Anikó

A műsorvezető a lapnak elmondta, izgatott, mert indul a Házasodik a gazda 4. évada, ilyenkor mindig van egy kis izgalom és bizsergés az első adásoknál. Előtte azért a pihenésre is jutott ideje párjával és kisfiával.

Most kicsit több időt tudtam szentelni a családnak, többször voltunk kirándulni hármasban, de néhányszor a Balatonhoz is eljutottunk kettesben és Patrikkal is. A kisfiamnak augusztusban lesz a születésnapja, és mivel még nem ült repülőn, szeretnénk őt meglepni egy úttal. Olyan célban gondolkodunk, ami nem jelent sokórás repülőutat, a legesélyesebb Görögország, de akárhová megyünk is, Patriknak biztos óriási élmény lesz

- mondta el a lapnak.

Szerinte nagyon jó párost alkotnak Péterrel, a kapcsolatuk alapja a humor, de természetesen mindketten nagyon figyelnek a másikra. Nádai Anikó azt szereti, hogy végre önmaga lehet és valaki úgy szereti, ahogy van.

Azt is elárulta a Blikknek, hogy már szóba került az esküvő is - ami korábban nem merült fel benne –, és a gyerekvállalás is, de nem kapkodnak el semmit.

Egy kapcsolatban sokat számít, hogy mindkét félnek ugyanolyan céljai legyenek. Mindkettőnknek fontosak a hagyományos családi értékek. Igen, volt már köztünk szó esküvőről és gyerekről, de semmit nem akarunk elsietni, minden jön majd a maga idejében

- magyarázta a műsorvezető a lapnak.

Nádai Anikóra tavaly talált rá a szerelem, mikor éppen több megpróbáltatással is szembe kellett néznie: elvesztette édesanyját és méhnyakrák előtti stádium miatt operálni kellett.

Tavaly még nem is gondoltam volna, hogy most ilyen kiegyensúlyozott életem lesz (...) Akkor talált rám a szerelem, amikor a legkevésbé kerestem, és a mai napig hálás vagyok ezért. Az elmúlt időszak megtanított igazán értékelni a jó dolgokat.

- mondta el a Blikknek.

Forrás: blikk.hu