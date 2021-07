Gáspár Beáék fürdőruhás fotóval ünnepelték, hogy lefogytak 100 kilót

A Story magazin címlapján.



Fotó: Instagram/Gáspár Bea

Gáspár Bea, Evelin és Virág összesen nagyjából 100 kilótól szabadult meg.

Gáspár Bea a műtéte óta 20 kilót dobott le, Virág 30 kilóval könnyebb, de még szeretne fogyni, Evelin pedig csak hozzávetőlegesen tudja, hogy kamaszkora óta 40-50 kilót dolgozott le – írta meg a 24.hu.

"A fürdőruhás képanyag is biztos kiveri majd egyeseknél a biztosítékot. A roma közösséget már korábban is magunkra haragítottuk az első Győzike Show alatt, ráadásul nem is egyszer. Szerintük több ízben is lejárattuk őket. Hát ítélkezzenek, ha akarnak! Semmi rossz nincs abban, hogy a két csinos lányommal megmutatjuk, hogyan nézünk ki a fogyás után – ez még csak nem is súrolja az erkölcsi norma határait. A mi önbizalmunknak azonban jót tett ez a fotózás, így megérte!"