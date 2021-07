Bodrogi Gyula azonnal menne a harmadik oltásért, ha hívná az orvosa

Amennyiben szükségessé válik, a harmadik oltást is beadatja magának.

A Metropol cikke szerint aktívan tölti a nyarat Bodrogi Gyula, a Kossuth-díjas színművész nemrégiben a József Attila Színházban rendezett (Egy szoknya, egy nadrág) egy darabot, amit szeptembertől lehet látni a fővárosi teátrumban.

Fotó, címlapkép: wikipedia CC BY 4.0/Stekovics Gáspár

Bodrogi a lapnak elmondta, Békéscsabán és Szarvason már nagy sikert aratott a darab. Jelenleg a színházban nincs munka, de a TV2-nél forgatáson vesz részt a Doktor Balaton című sorozatban, amikor pedig nem dolgozik, akkor otthon pihen, olvas, tévézik.

Bodrogi Gyula hamar, még februárban megkapta a koronavírus ellen mindkét oltását, így biztonságban érezheti magát. De ha lesz harmadik oltás, arra is elmegy:

Én korábban is minden óvintézkedést betartottam, hogy védjem magamat és a családomat a koronavírus ellen, és most is így teszek, habár már nagyobb szabadságunk van, mint néhány hónappal ezelőtt. A harmadik oltást akkor fogom beadatni magamnak, ha a háziorvosom ezt tanácsolja, abban az esetben viszont gondolkodás nélkül sietek majd hozzá. Már így is túl sok bosszúságot okozott nekünk ez a járvány, semmi szükség arra, hogy ez ismét megtörténjen