"Most ez is lejáratott bennünket" – Alekosz Hosszú Katinka alázásával akar feltűnést kelteni, egészen undorító, amit művelt

A celeb most Hosszú Katinkába rúgott bele egy óriásit, amiért az úszónő tegnap nem úgy teljesített, ahogyan ő elvárta volna.

Fotó: Youtube

Amit Alekosz most leírt, az mindennek a legalja, és nem sportolóinkat minősíti – írja a Blikk.

Az úszónő kedd hajnalban a hetedik lett a 200 méteres vegyesúszás olimpiai döntőjében, majd délután fél egykor a 200 pillangó előfutamában kellett volna úsznia, ám végül ettől a versenyszámtól visszalépett.

Alekosz ezen annyira felbosszantotta magát, hogy a kokainozástól kezdve mindennel megvádolta a legendás úszónőt.

A bukott, kábítószer fogyasztó, terjesztő, dílerekkel kapcsolatot tartó kajakkenu világbajnok Kucsera Gábor után, most ez is lejáratott bennünket. Bezáratja az uszodát mert ő fürdeni akar? Feleségül ne vegyelek? Többmilliós fizetéseket vesz föl, amit mi fizetünk, ez meg elbukik? Hozzák haza máris! Ha pedig annyira meg akar felelni a NER-nek, mint amennyire, tartson szürke gulyákat! Hátha attól nagyobb magyar lesz. Szülni is kéne már! Erősen át kellene értékelni az élsportolók zsebeinek a kitömését, és azért a TEK is kiszállhatna néha, nemcsak Facebook kommentelőkhöz