„Miért kellene másképp csinálnom bármit?” – Návai nem érti, mi a baj a kamu Scarlett Johansson-interjúval

Návai Anikó a 168 órának beszélt a Scarlett Johansson-interjú ügyében kirobbant botrány kapcsán.



Fotó: Hello Hollywood/YouTube

Mostanra már Scarlett Johansson sajtósa is megerősítette, hogy a Nők Lapjában július 7-én közölt interjú tényleg nem valós, Návai Anikó más interjúkból ollózta (lopkodta) azt össze. Az esettel kapcsolatban most Návai is megszólalt, a 168 órának adott interjút.

Elmondása szerint miután a a Nők lapja érdeklődött egy Scarlett-interjú iránt, megpróbálta elérni a színésznőt, de rendre elutasították – írja a telex.hu. (Állítólag azért, mert a külföldi sztárok nagy része bojkottálja a HEFPA-t.)

Miután megvan már a Nők Lapja címlapfotója, muszáj, hogy megírjam ezt a sztorit. (…) Nem az volt a dolgom, hogy a Fekete Özvegyről beszélgessek, hanem hogy Scarlett Johanssonról írjak egy szerelmeslevelet, amiből kiderül, hogy 15 éves korától mostanáig hogyan lett érett nő, beérkezett színésznő, világsztár. Ez az interjú erről szól.

Návai kifejtette azt is, hogy mivel a cikk címe „Budapesti emlékek” és a bevezetőben is leírta, hogy korábban hússzor találkoztak, ezért szerinte mindenki számára egyértelműnek kellett volna lennie, hogy az interjú nem friss.

Az újságírótól aztán megkérdezték, hogy ha újrakezdhetné, máshogy csinálná-e az interjút, mire Návai azt felelte,

Miért kellene másképp csinálnom bármit?

És hogy tudott-e az úgynevezett interjú óta beszélni Johanssonnal Návai? Hogy Návai Anikó szavait idézzük:

Hogy beszéltem volna? Nem engedi a PR-osa. Pedig nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog erre mondani Scarlett Johansson, ha majd megtudja, hogy az ő nevével játszanak.

Forrás: telex.hu

