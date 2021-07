Berki: "Van egy szint, amitől nem adom alább"

Berki Krisztián jogosítvány bevonása után most a Bentley helyett kerékpárral közlekedik, bár abból is milliós értékű darabot választott – írja a Blikk.hu.



Fotó: TV2

Berki Krisztián hamar feltalálta magát jogosítványa bevonása után, ugyanis máris meglelte a módját, miként közlekedjen a városban.

A celeb legalább két évig nem ülhet volán mögé, miután a rendőrség 2018-ban okozott balesete miatt elvette tőle vezetői engedélyét, az egykori műsorvezető ezért jelenleg két keréken szeli a utakat.

Az Alkotás utcában bicikliző Berkit a Bors kapta lencsevégre, ahogy egy üzletből kilépve meglehetősen extrém kerékpárjára pattant. Az első ránézésre is különleges járgány áráról a lap egy szakértőt is megkérdezett, aki arról beszélt:

A biciklibolt tulajdonos úgy nyilatkozott:

Ez egy olasz piacvezető cég gyártmánya, a Bianchi E-Omniat, ebből is a T TYPE típusú kerékpárról van szó, egy új fejlesztés, ami még csak pár hónapja érhető el Magyarországon. Különleges darab, ami a városi közlekedés csúcsát jelenti jelenleg is. A bicikli értéke csaknem eléri a kétmillió forintot, de a sok extra kiegészítővel a határ a csillagos ég is lehet