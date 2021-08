Korábban már írtunk róla, hogy Zoli gazda egyáltalán nem tétlenkedett a műsorban, Jázmint már ágynak is döntötte, most pedig az is kiderült, mit szóltak a szexhez a versenytársak.

Jázmin úgy döntött, hogy elmondja versenytársainak, hogy a randijukon lefeküdt Zoli gazdával. Zsófi és Nóri sokkot kaptak a semmiből jött bejelentés hallatán, majd kijelentették, nem értik, mi keresnivalójuk van még a műsorban.

„Engem lesokkolt. Tényleg úgy gondolta, hogy most idejövünk hárman és kipróbálgatja az egyikünket, és ha jó, ő lesz, ha meg nem, akkor másikunkat választ? Nem vágom. Ez így nekem nagyon gáz, nagyon nem pálya. Egyenesen pofátlanság ez a Zoli részéről, mert mégis miatta vagyunk itt”

– mondta Zsófi, akitől Nóri vette át a szót.

„Nem értem, hogy miért vagyunk akkor még mindig itt”

– mondta Nóri, ám Zoli igyekezett megnyugtatni őket.

„Nem fog engem ez abszolúte befolyásolni. Ez veletek szemben sem lenne fair, ha ez alapján ítélném meg a dolgokat” – jelentette ki a gazda.

Forrás: Blikk.hu