Egyszerűen hatástalanították az utast.

Egy amerikai férfi részegen randalírozott a Frontier Airlines egyik járatán, ezért a légiutas-kísérők és néhány utas az üléséhez szigetelőszalagozták, amiről videó is készült – írja a Telex.hu a New York Times cikke nyomán. A 22 éves Maxwell Berry ellen a Miami-Dade-i rendőrség háromrendbeli tettlegesség miatt nyomozást indított.

Berry az utazás közben, miután megitta az újabb italát, az üres műanyag poharat a falhoz vágta, és elment a mosdóba, ahonnan viszont már félmeztelenül jött ki. Egy légiutas-kísérő rászólt, hogy vegyen fel pólót, és segített neki kivenni egyet a poggyászából. Ezek után Berry 15 percen át flangált a széksorok között, majd megfogta a melleit egy légiutas-kísérőnek, aki szintén arra kérte, hogy ne érjen hozzá. Ezek után mindkét nőt átkarolta, és megfogta a mellüket.

Erre már egy férfi kollégájuk ment oda, és arra kérte Berryt, hogy hagyja abba a nők zaklatását. Erre Berry

Volt, aki levideózta az eset egy részét:

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx