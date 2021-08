Az énekesnő május közepén hozta világra első gyermekét.

Heninek korábban a mindennapjainak szerves része volt az edzés, így kisfia születése után is hamar elkezdett mozogni. Május közepe óta már 15 kilótól sikerült megszabadulnia. A közösségi oldalán azt is megmutatta, hogy hogyan néz ki most a teste.

Koplalás nélkül, itthon edzve a babával, szuper eredményekkel 2,5 hónappal szülés után... Bendegúz 100% anyatejes, a dietetikusunk és orvosunk is elégedett vele, gyönyörűen fejlődünk mindketten… 22 kg pluszból már csak 7 maradt rajtam, ő pedig lassan 7 kg..

– írta pénteki posztjában Dér Heni, amit a 24.hu szúrt ki.

