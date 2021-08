Szexuális zaklatással vádolják a brit uralkodói család egyik tagját

Újra áll a bál a brit uralkodói család háza táján. Ezúttal II. Erzsébet harmadik gyermeke, András, yorki herceg lett pellengére állítva egy állítólagos szexuális zaklatás ügyében.

Virginia Giuffre a manhattani bíróságon nyújtott be keresetet, amelyben azt állítja, 6 éves korában beszervezték a néhai amerikai milliárdos, Jeffrey Epstein fiatalkorú lányokból álló hálózatába, akiket aztán Epstein és barátai szexre kényszerítettek. Guiffre azt mondta, hogy Epstein többek között András hercegnek is „kölcsönadta” őt – írja a Telex.hu.

A kereset szerint Epstein, Maxwell és András herceg arra kényszerítették a felperest, aki ekkor még gyermek volt, hogy akarata ellenére szexuális kapcsolatot létesítsen András herceggel.

Giuffre azt is állítja, hogy András herceg bántalmazta őt Epstein New York-i villájában és Little St. Jamesben, Epstein magánszigetén. A most 38 éves Giuffre a gyermekvédelmi törvény alapján perli a herceget, mivel akkoriban csak 17 éves volt. „Felelősségre vonom András herceget azért, amit velem tett. A hatalmasok és a gazdagok nem mentesülhetnek a felelősségre vonás alól. Nem könnyen hoztam meg ezt a döntést. Tudom, hogy ez a lépés további támadásoknak fog kitenni” – mondta Giuffre.

