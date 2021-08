Kollányi Zsuzsi már nem tagja a Majka és a Ők nevű formációnak, helyette Nika lett az állandó énekesnője a zenekarnak. Zsuzsi eddig nem adott hangot véleményének, most azonban megtörte a csendet.

Kollányi Zsuzsi már nem tagja a Majka és Ők formációnak. Zsuzsi 2018-ban a várandóssága miatt ideiglenesen távozott, Majkáék pedig örültek a baba érkezésének.

2019-ben aztán együtt kezdtek el próbálni, majd a koronavírus keresztülhúzta a számításaikat, mindemellett az év elején kiderült, Zsuzsi ismét babát vár.

Egy bennfentes elárulta, valószínűleg a terhessége miatt kellett mennie az énekesnőnek.

Bogdán fiam születése után egy hónappal már színpadon voltam, ahogy az ikrek világrajövetele után is. Tudtam, mi hajt, ismerem a bennem rejlő erőt, kétségem sem volt afelől, hogy három gyermek mellett is tudok dolgozni. Ahogy egyébként már dolgozom is