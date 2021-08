Ilyen extrém időjárás-jelentést is ritkán látni Németh Lajostól – videó

Mindneki kedvenc meteorológusa, Németh Lajos igazán rendhagyó módon tájékoztatott, mi várható még a héten.

Fotó: Facebook

Németh Lajos meteorológus is a Balaton déli partjáról jelentkezett be, ahol a víz felett kezdte el mondandóját. Elmondta, hogy a víz 25 Celsius-fokos, a levegő pedig 30 vagy még annál is több, és a hét végefelé ugyan kedvezőbbek lesznek az esélyek egy-egy zápor kialakulásához, de a következő egy hét még a nyaralók, strandolók kedvére fog válni – írja Blikk.hu.

A hiányos ruházatú időjárás-jelentés végén a TV-s bónuszként még a habokban is elmerült.

Forrás: Blikk.hu

