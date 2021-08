Átfestették, csúnyán elintézték Banksy nyugágyban napozó patkányát – fotó + videó

Több angol tengerparti városban lehetséges Banksy-alkotások tűntek föl a múlt héten, a rövid találgatást pedig azt követte, hogy a művész bejelentette, ő áll a képek mögött.

Fotó: Youtube/Twitter

Vasárnapra aztán a háromból az egyik képét, egy nyugágyban napozó patkányt ismeretlenek fehér festékkel rongálták meg – írják a Telexen.

We are naturally appalled that someone has chosen to damage one of the pieces of #Banksy artwork in Lowestoft in such a selfish and mindless way. We are, however, hopeful that this particular work can be restored, and are engaging with specialists: https://t.co/4cZMRlcw5P pic.twitter.com/cVqlEl7f22