Nyilvánosság elé állt Jordán Adél és Székely Kriszta – először és utoljára beszéltek a kapcsolatukról

Jordán Adél pár hete lépett a nyilvánosság elé azzal, hogy saját neméhez vonzódik és Székely Krisztával van kapcsolatban.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Az ELLE magazinnak adott közös interjút Jordán Adél színésznő és Székely Kriszta rendezőnő azután, hogy Jordán a róla szóló színdarabban pár hete coming outolt, azaz nyilvánosan felvállalta, hogy saját neméhez vonzódik, párja pedig Székely Kriszta. Az interjúban – melyet a Telex szemlézett – Jordán Adél leszögezte, ez az első és utolsó interjú, amit a magánéletükről adnak.

Kettejük közül Székely Kriszta szexuális orientációja már régebb óta ismert volt, ő nyitott már meg Pride-ot, és felszólalt a kormány homofőb "gyermekvédelmi" törvénye ellen is. Jordán Adél más úton jutott el a felismerésig, kapcsolatainak jelentős része férfiakkal zajlott,

és bár az elfogadás és a szeretet melletti kiállásnak a legtermészetesebb dolognak kellene lennie, mégis úgy gondolom, hogy nem Adél feladata nyakába vennie a Magyarországon kialakult helyzet teljes súlyát

- tette hozzá az interjúban Székely Kriszta.

Jordán Adél beszélt saját szexualitásáról is beszámolt, valamint arról, hogyan is kerültek közel egymáshoz, de arra is kitértke, hogyan zajlott a család előtt a Nagy Bejelentés. Az interjúban szóba kerültek a kamaszkori szerelmek, önmagunk elfogadása is, de az is kiderült, Székely Krisztának a húszas évei közepéig vegyesen voltak férfiak és nők az életében.

A szexualitás egy fluid, szabad tér, ahol hagytam magam arra mozdulni, amerre az ösztöneim vittek. Ez egy egyenes, aminek két végén a heteroszexualitás és a melegség áll, de a kettő között nagyon sokféle állapot megtalálható, és egy életen belül is változhat

- mondta el a rendező, aki úgy vélekedett, a szexualitás birodalma sokkal színesebb, mint amit a mai társadalom megenged magának.

Jordán Adélnak – saját bevallása szerint – sokkal bizonytalanabb volt az útkeresése, és sokáig nem találta magát a nőiségben, elégedetlen volt a testével. Mostanra azonban már összeért magával,

megismertem, elfogadtam és megszerettem azt a nőt, aki vagyok.

Arra a kérdésre, hogy hogyan definiálja magát a szexuális beállítódásával kapcsolatban, Jordán Adél a következőt felelte:

Annyi név és címke létezik ma már, nem szívesen választanék közülük. Én úgy vagyok vele, hogy nem az emberek neme határozza meg az érzelmi vonzódásaimat. Kamaszkorban jó kapaszkodót jelenthet egy ilyen megtalált szó, de nekem nem hiányzik, hogy definiáljam magam. Ma már azt gondolom, hogy szinte az elfogadás gesztusában is van valami kirekesztő, hiszen ebben is van ítélet. Valaminek ellenére elfogadlak. Szép lenne, ha csak úgy tudnánk élni egymás mellett emberek.

A Telex cikke szerint az interjú fontos része a család, valamint a Fidesz által melegellenessé tett gyermekvédelmi törvény is. Azon kérdésre, hogy hogyan érdemes beszélni a gyerekkkel az azonos neműek kapcsolatáról, Jordán Adél azt válaszolta, hogy a lehető legtermészetesebben és legőszintébben kell ezt csinálni, mert a gyerekek megérzik, ha átverik őket és szorongássá alakul bennük az, amire nem tudnak rákérdezni.

Felnőttként az a feladatunk, hogy minél jobban felkészítsük a gyerekeket az életre, hogy kérdezhessenek, lehessen véleményük, és éppen a korukhoz megfelelő szinten bevonva, de egyenrangú szereplői legyenek annak a közösségnek, családnak, ahol élnek

- mondta el az interjúban a színésznő.

Székely Kriszta ehhez tette hozzá, hogy ők mozaikcsalád lettek, egy ilyen helyzet pedig minden szempontból érzékeny. Azt nem állítja, hogy ők ugyanolyanok, mint egy "szokványos" család, ők nem "szokványosak", de ismernek másféle nem "szokványos" családokat is – a rendező szerint ebben a kategóriába ugyanis beletartoznak azok a családok, ahol egyedülálló apák, anyák, vagy nagyszülők (egyike) neveli a gyerekeket. De ide sorolta azokat az eseteket is, ahol az elvált szülők jóban maradnak, és így egy nagyobb család alakul ki.

Az előítéletek leküzdésére a legjobb ellenszernek a megismerést tartják mindketten. Szerintük szükség van olyan médiumokra, könyvekre, filmekre, előadásokra, beszélgetésre, amik

igaz módon foglalkoznak a 20. század emberének életével és az őt érintő változásokkal. Én azt tapasztalom, hogy a magyar társadalom alapvetően nem kirekesztő. És pont ettől annyira elkeserítő ez a politikai hergelés

- mondta el az interjúban Székely Kriszta, aki szerint a Fidesz "gyermekvédelmi" törvénye annyira abszurd, hogy ha nem lenne végtelenül szomorú, akkor nevetne rajta. Azt viszont pozitív hozadéknak tartja, hogy a törvény nyomán soha nem látott tiltakozás alakult ki a témában.

Forrás: ELLE magazin, telex.hu

Címlapkép: MTI/Mohai Balázs