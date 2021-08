Köllő Babett melltartó nélkül tolja bele kebleit a kamerába – fotó

Ráadásul azt is megnézhetjük a fotón, hogy milyen egy Köllő Babett-féle otthoni ruha.



Fotó: Köllő Babett hivatalos oldala/Facebook

A TV2 Sztárban Sztár leszek! című műsorának új évadára készülő Köllő Babett úgy volt szexi legfrissebb Instagramra posztolt fotóján, hogy amint írta, csak simán munka után, otthoni ruhában lőtt magáról egy szelfit – szúrta ki a blikk.hu.

A fotón a színésznő nemcsak, hogy egy laza, otthoni szettben pózol – amilyenben egy „átlagos” nőt is elképzelnénk a négy fal között –, de még melltartót sem vett fel a kép erejéig. Sőt, ha nagyon figyelünk, azt is kiszúrhatjuk, hogy egy – valószínűleg – ideiglenes, nonfiguratív tetoválást is ragasztott a mellkasára.

Forrás: blikk.hu

