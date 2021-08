ByeAlex kiakadt a bánki koncertszervezőkre: "kurvára szégyelljék magukat!"

Az énekes a közösségi oldalán árnyalta a képet.

ByeAlex egy hosszú posztban írta le a Bánki-tónál történt botrányról a véleményét. A zenész és csapa az utolsó utáni pillanatban, negyedórával a koncert kezdése előtt lemondta a fellépést és nem állt ki a közönség elé a színpadra.

"Akkor most reagálok 1x és utoljára a legutóbbi posztom kapcsán, hiszen többen itt azt hiszik, hogy eddig azért nem tettem mert fosok valamitől. Mitől kellene? Én teljesen őszintén, és elnézést kérve megfogalmaztam, hogy igazából a szervezőbrigád, akik az esemény hivatalos oldalán keresztül gusztustalanul uszítják ellenem az embereket, nem tettek eleget egy rakás pontnak, ami a szerződésünkben ott állt benne sorban"

- írta az énekes a posztban, aki leírta azt is, hogy a szervezők még az utolsó pillanatban is lódítottak és értetlenkedtek.

"Esetünkben még azt is szétkamuzták a szervezők, hogy lehet-e vizuált hoznunk! Amire azt mondták, hogy NINCS ELÉG ÁRAM! (Közben azóta már láttam képeket ott megépített színpadokról.) Ezt is elfogadtuk, pedig én már nemigen szeretek enélkül fellépni, mert lehet itt kommentekben gúnyolódni rajtam, de igen, azt hiszem tartok ott, hogy ha már odaviszem a cuccaimat, a stábomat, a zenekaromat, és a dalaimat, akkor elvárhatom azt is, hogy ne basszanak át"