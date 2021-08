Megrendültek Schobert Norbi rajongói, így tartják a lelket Rékában

Mint korábban megírtuk, Schobert Norbi rosszul lett, és kórházba kellett szállítani. A Bors szerint mentőhelikopter jött érte.



Rubint Réka, Norbi felesége közösségi oldalán azt írta, ha lesz fejlemény, arról majd beszámol.

A bejegyzéshez már több mint ezer rajongói komment érkezett, ezek döntő többsége támogató és együttérző. Így tartják a lelket Rékában a követők:

Draga Reka!Sok sok erot es kitartast kivanok, a Te “kis” Alakreform csaladod melletted van es most mi kuldjuk az energiat, ahogy Te szoktad nekunk! Legyel most is olyan eros mint szoktal, minden rendben lesz!!!

Millio oleles

Sziasztok.remelem nincs nagyon nagy baj ...sajnos nagyon sokan rosszul lesznek ..a covid inekcioktol kezdve azok későbbi mellékhatásai ..és maga a vírus gyalázatos munkájától a szervezetben ..írj majd Réka minél előbb.jobbulast

Nagyon gyors gyógyulást Norbinak ... és ezután értse mostmár meg hogy ne hajtsa magát csak a szép családjáért éljen... neked Réka pedig nagyon sok erőt és kitartást ... ölellek benneteket

Gyors felépülést Norbinak!

Mielobbi gyors felepulest, gyogyulast! Az a rengeteg stressz amit magara vallalt nem tesz jot. Tudom nehez de nem kellene torodni az itteni negative beszolasokkal es sajtoval.

Tovabbi sok sok erot kivanok!.

Jobbulást Norbinak, Neked pedig sok erőt és kitartást!