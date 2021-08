„Amikor Covid után már csak fél popival férsz rá a sámlira” – Hevesi Kriszta dominacuccban domborít

Dominaszerkóval, neccharisnyával és szexi pózzal borzolja a kedélyeked a szexuálpszichológus.



Fotó: Dr. Hevesi Krisztina/Facebook

Vadító képpel lepte meg a követőit Hevesi Kriszta, aki tökéletes formában van. Az ország leghíresebb szexuálpszichológusa is tánccipőt húz a Dancing with the Stars második évadában, partnerével pedig már szorgosan készülnek az őszi műsorra – írja a borsonline.hu

A napokban feltöltött fekete-fehér képen fényes latexruhában és szexis neccharisnyában inditja be a férfiak fantáziáját.

Amikor Covid után már csak fél popival férsz rá a sámlira

– írta az új képe mellé.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Dr. Hevesi Krisztina (@hevesikriszta) által megosztott bejegyzés

Forrás: borsonline.hu

