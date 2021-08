Csütörtökön lett rosszul Schobert Norbi, azóta csak felesége, Rubint Réka üzent a rajongóknak.



Fotó: Instagram/Norbi Update

Most viszont Norbi is posztolt közösségi oldalára, nem is akármit: egy lányával közös fotóhoz írta a következőt:

"Köszönöm, hogy törődtetek velem".

A fotó tanúséga szerint Norbi már fel is kelhetett az ágyból.