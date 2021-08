Rubint Réka naponta több mint 400 kilométert ingázik férje és a táborozói között

Schobert Norbert fitneszguru múlt csütörtökön lett rosszul egy kutyasétáltatás után, mentőhelikopterrel vitték kórházba. A hírek szerint enyhe lefolyású sztrókja volt.

A Blikk cikke szerint naponta több mint 400 kilométert ingáziuk férje, Schobert Norbert kórházi ágya és az Alakreform tábor között Rubint Réka.

Schobert Norbi egyre jobban van, ezt a fitneszguru édesanyja is megerősítette a lapnak, amely úgy tudja, várhatóan hétfőn kiengedik a kórházból, ahová azután került, hogy múlt csütörtökön kutyasétáltatás után rosszul lett és mentőhelikopter vitte kórházba. Schobert édeanyja, Judit asszony a lapnak megerősítette, fiának enyhe lefolyású sztrókja volt.

A cikk szerint Rubint Réka amikor csak teheti, férje mellett van a kórházban, de a hét végén az általa szervezett Alakreform tábor táborozóit sem hagyja cserben, napi 400 kilométernél többet ingázott – holott mindenki megértette volna, ha ilyen helyzetben azt mondja, a férje mellett van a helye.

„Szinte napra pontosan ismétlődött meg az, ami kilenc évvel ezelőtt. Akkor négy nap alatt ötször jártam meg a Sárvár–Budapest távolságot, mert Norbi veleszületett szívbillentyű-rendellenességének műtéte után hat héttel egy kórházi baktérium okozta fertőzés miatt azonnali életmentő szívműtétre volt szükség. Akkor is épp Sárváron tartottam tábort, így az Országos Kardiológiai Intézet és a Spirit Hotel között ingáztam… megtartva az edzéseket és a szeretet energiájával gyógyítva a Szerelmemet az intenzív osztályon. (...) A Jóisten és az angyalok velünk voltak, mint ahogyan most is …”

- idézi a Blikk a Rubint Réka Instagram-oldalán található bejegyzést, amelyben a fitnesz nagyasszonya azt is hozzátette, hogy

"Norbi a legnagyobb biztonságban van, a 220 táborozò pedig hiánytalanul élvezheti a programokat!"

