Hajléktalan lett Bubik István lányának képzőművész anyja

Az utcán él Bubik István kislányának édesanyja. Szentandrássy Hédi lakását három éve elárverezték, tavaly elhunyt híres festőművész bátyja örökségéből pedig idáig egy fillért sem kapott, ráadásul a lánya, Kincső sincs már mellette.

Fotó: MTI Fotó: Újvári Sándor

Nehéz helyzetbe került Bubik István egykori szerelme – írja a Blikk.

A 2004-ben elhunyt színész ma már 21 éves lánya, Kincső édesanyja egyre kétségbeesettebben próbál boldogulni.

– Ha telik rá, hostelben éjszakázom, most épp nem telik, így egy lépcsőházban húztam meg magam, de előfordul, hogy ismerősök segítenek. Sokféle munkát vállaltam már, sütöttem lángost a Balatonon, dolgoztam gyárban és takarítottam rendőrségen is. Tizenkét órákat azonban nem bírok már állni, most épp bejárónői vagy takarítói munkát keresek, ahol nem kell sokat egy helyben álldogálni