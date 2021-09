Meghalt a Drót és a Lovecraft Country színésze, Michael K. Williams

Még Barack Obama volt amerikai elnök is nagyon kedvelte a Drótban hozott figuráját.

A Telex a New York Post cikke nyomán arról számolt be, hogy holtan találták New York-i házában hétfőn az 54 éves Michael K. Williams színészt, a halál feltételezett oka a rendőrség szerint túladagolás lehet.

Fotó: wikipedia CC BY 3.0/David Shankbone

Williams, aki a Baltimore-ban játszódó The Wire (A drót) című HBO-sorozatban lett ismert a meleg bérgyilkos, Omar karakterével, többször beszélt az elmúlt években drogproblémáiról nyilvánosan.

A férfit a források szerint unokaöccse találta meg a lakásban.

Williams ötször volt Emmy-jelölt, Barack Obama, az Egyesült Államok volt elnöke egyszer a The Wire című sorozatról szóló beszélgetésben úgy fogalmazott, Omar karaktere a kedvence volt a sorozatban.

Michael K. Williams az HBO Lovecraft Country című sorozatában is játszott, amiért szintén Emmy-re jelölték, de a Boardwalk Empire című sorozatban, a 12 év rabszolgaság című filmben is játszott.

Forrás: nypost.com, telex.hu