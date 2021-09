Ennyi volt: végleg törölték Gődény YouTube-csatornáját

A vírusszkeptikus gyógyszerész maga jelentette be, hogy a YouTube végleg törölte a csatornáját.



Gődény nagyjából egy hete jelentette be egy Facebook-bejegyzésben, hogy a YouTube annak ellenére törli a csatornáját, hogy a videókban tudományosnak számító kutatási eredményekkel érvel. Azt is hozzátette, hogy a YouTube döntése végleges, de cenzúrahadjáratról is ír.

Korábban egyszer már (véletlenül?) visszaállították, de most – annak ellenére, hogy tudományos kutatási eredményekkel érveltem – a döntés végleges lett. Ez a közösségi médiafelület nem tűri azokat a tudományos eredményeken alapuló tartalmakat, amik szembe mennek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos – köztudottan logikátlan és sokszor teljesen értelmetlen – COVID-19 állásfoglalásával

– véleményezi a döntést. Azoknak pedig, akik szeretnének még Gődény-tartalmakat fogyasztani, a figyelmébe ajánl egy alternatív megoldást:

Szerencsére sikerült az eddigi videókat átmenteni az Odysee megosztóra, így itt megnézhetitek a régebbi anyagok mellett az orvosi konferencia érdekesebb előadásait is.

