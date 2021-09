Visszatér Magyarországra a kétezres évek egyik menő divatmárkája

Önálló üzlettel.

Az amerikai GAP a kétezres években volt igazán népszerű a világban, de Magyarországra csak 2013 augusztusában lépett be saját üzlettel, amit 2017 májusában be is zártak – írta meg a Telex.

Fotó: Tolga Akmen / AFP

Az 1969-ben alapított ruhaipari vállalat székhelye San Fransisco, részvényeivel a New York-i tőzsdén kereskednek. Nettó árbevétele tavaly elérte a 13,8 milliárd dollárt, rajta kívül további 6 cég forgalma haladta meg a 10 milliárd dollárt a ruházati termékek amerikai piacán.

Forrás: Telex.hu