Hajdú Péter elárulta, hogy kisfia lesz

A babaszobát babonából még nem rendezték be, de már megvan a helye.

A Bors cikke szerint végre kiderült, hogy milyen nemű lesz Hajdú Péter és kedvese, Láng Eszter közös gyermeke.

A tévés hétfőn egy fotót is megosztott kedveséről, akinek már szépen kerekedik a terhespocakja.

A gyönyörű kismama – írta a fotó alá Instagram-oldalán Hajdú

A pár tavaly nagy megrázkódtatáson esett át, ugyanis Láng Eszter nyáron ikrekkel volt terhes, de sajnos elvetélt. Ezután decemberben reménykedtek újabb gyermekáldásban, de komplikációk léptek fel, a várandós kismama élete is veszélybe került, műteni is kellett.

A Bors megkeresésére, hogy fiú vagy lány lesz a gyermek, Hajdú Péter elárulta, hogy kisfiút várnak. A lapnak azt is elmondta, hogy babonából még nem rendezték be a babaszobát, de még az ősszel erre is sort kerítenek.

A babaszobát még nem kezdtük el berendezni, babonából. Majd ősz végén kerül erre sor, előtte azonban lesznek még átalakítások a lakásban. (...) A gyerekek, Dávidka és Noncsi szobái természetesen megmaradnak, a gyerek-nappalit fogjuk átépíteni, hogy legyen külön helye a picinek is.

A cikk szerint Noémi 12, Dávid 11 éves, szóval nagy a korkülönbség a harmadik testvér és köztük, ám a Life TV vezérigazgatója nem aggódik:

Bár elég nagy a korkülönbség a gyerekek között, így nyilvánvalóan nem fognak együtt játszani, a testvérek mindig számíthatnak majd egymásra. (...) Már az első reakciójuk nagyon aranyos volt, amikor meghallották, hogy új tesó érkezik. Szeretettel várják és szerintem amikor csak tehetik, ők is kézben tartják majd a picit. Óriási kaland vár ránk, tényleg egy érzelmi hullámvasút az egész, nagyon boldogok vagyunk.

