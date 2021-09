Lassan teljesen felépül a sztrókból: Schobert Norbi visszatér a képernyőre, nem is akármilyen műsorban

Schobert Norbi nemrégiben kórházba került, miután sztrókot kapott, de az állapota napról napra javul.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Norbi állapota napról napra jobb, már sétálni is mehet, de kizárólag pulzusmérővel. A fitneszguru szerint a rosszullétéből semmire sem emlékszik, s az sincs meg neki, amikor kórházba szállították. Az viszont mostanra már biztos, hogy az állapota kielégítő, olyannyira, hogy Norbi nemsokára A Konyhafőnök című műsorban tér vissza, hogy megmérettesse magát; erről az RTL Fókusz című műsorában beszélt – írja a blikk.hu.

A Konyhafőnök új évadának forgatása már javában zajlik, és bár már felvettek Norbi nélkül néhány részt, ő sem fog kimaradni a műsorból.

Az állapota lehetővé teszi, hogy folytatssa a forgatást, természetesen rendszeres kontrollvizsgálatok mellett. Emellett a stáb is különösen figyel arra, hogy Norbit kíméljék, ne terheljék túl, valamint folyamatos orvosi felügyeletet is biztosítanak a forgatáson. Emellett Réka is mindenhova elkíséri.

