Új taggal bővül a Gáspár család – Virág nem is lehetne boldogabb, Győzike lelkibeteg

Hosszú évek után megtört a jég: Buksi tragédiája óta nem volt kutyájuk, de most újra egy négylábúval bővítették a családot.



Fotó: @gaspargyozo/Instagram

Győzikének 2006-ban végezték ki a kutyáját, Buksit, a showman pedig azóta nem állt készen arra, hogy ismét egy négylábú taggal bővüljön a família – írja a blikk.hu. Most Virág mégis hazavitt egy kiskutyát, Luit.

Virág hozta haza a kutyát, amitől teljesen lelkibeteg vagyok. Nagyon aranyos kis állat, el kell olvadni, úgy néz az emberre, de Buksi elvesztését máig nem tudtam elfelejteni. Mondtam is a lányomnak, hogy hiába telt el ennyi év, én még nem állok készen egy új állatra, de őt ez nem hatotta meg

– mondta Győző. A havapoo fajtájú kiskutya négy hónapos, és bár csak alig egy hete van Gáspáréknál, már most teljes értékű családtagként kezelik.

Apu is szereti ám, állandóan öleli, fotózza. Régi álmom volt, hogy legyen kutyám de a szüleim nem engedték. Én még nagyon kicsi voltam, amikor Buksi elpusztult, nem is igazán emlékszem rá. A kis Luit mindenhová viszem magammal, békés, nyugodt kutyus, aki sok boldog pillanatot szerez a családnak. Ráadásul mivel reggel kelnem kell hozzá, így végre van fix napirendem is, aminek örülök, mert a nyár elég unalmasan telt