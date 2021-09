11 év után szakított az álompár

A Blikk úgy tudja, hogy véget ért Tolvai Reni és Kállay-Saunders András tizenegy éve tartó szerelmének. A sokáig álompárként emlegetett énekesek a Megasztár színfalai mögött szerettek egymásba, információk szerint nincsenek már együtt, most karrierjükre koncentrálnak.



Az utóbbi időben a közösségi oldalaik is azt tükrözték, hogy valami nincs rendben köztük. Korábban egymás új dalait, sike­reit is előszeretettel megosztották, az elmúlt hónapokban eltűntek a képek alatti lájkok és az egymásnak szánt kedves kommentek is.

Nem tudom cáfolni ezt az információt

- kapta meg a választ a lap az énekesnő közvetlen környezetéből, ám sem Tolvai Reni, sem Kállay-Saunders nem nyilatkozott a szakításról.

A környezetükből származó információk szerint a döntés nem volt egyszerű, s jó ideje érlelődött.

Forrás: Blikk.hu

