Arnold Schwarzenegger a magyar fővárosban van.

A testépítőből lett színészt és egykori kormányzót a főváros egyik elegáns éttermének teraszán kapták lencsevégre. Azt nem tudni, pontosan miért érkezett Magyarországra, de elképzelhető, hogy itt élő jó barátját látogatta meg.

Céges rendezvényre igyekezett szombat este az Index egyik olvasója Budapesten, amikor is az elegáns Four Seasons Hotel Gresham Palace teraszán ismerős arcra lett figyelmes. Az egyik asztalnál ugyanis a világhírű színész, Arnold Schwarzenegger ácsorgott, és épp fotózta az eucharisztikus világkongresszus gyertyás körmenetét. A színész három férfi társaságában kávézgatott a Four Seasons Hotel teraszán, közülük az egyik vélhetően az a Szedlacskó Ádám, akivel baráti kapcsolatot ápol és szinte minden nap beszélnek.

A fotót ITT nézheti meg.

Forrás: Index.hu, Blikk.hu