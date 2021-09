Tolvai Reni már jól van a szakítása után: bulizik, koncertekre jár

De egy új párkapcsolatba még nem kezdene bele.

A Blikk cikke szerint már jól van szakítása után Tolvai Reni, aki 11 évig járt Kállay-Saunders András énekessel.

A cikk szerint a nyarat az énekesnő nyaralással töltötte: édesanyjával Mallorcán, barátnőivel Krétán pihentek, de nem maradtak el a bulik sem. A munka melletti kevés szabadidejét – amit anno párjával töltött – most magára fordíthatta.

Fotó: YouTube/TV2

Egy közeli ismerőse szerint az elmúlt egy év jó hatással volt Tolvai Renire, meg is változott.

Teljesen felszabadult! Most is rengeteget dolgozik, de amíg korábban a munka mellett megmaradt kevés szabadidejét Andrással töltötte, most ezek az órák kizárólag róla szólnak és arról, hogy jól érezze magát. (...) Először a külsejét változtatta meg, aztán talán emiatt az élethez való hozzáállása is megváltozott, mintha végre magára helyezte volna a hangsúlyt. Valahol a szakítás is ennek a nagy változásnak a folyománya, eredménye. És úgy tűnik, bármennyire is fájdalmas dolog tizenegy év után elengedni valakit, Reni nem szeretne szomorkodni