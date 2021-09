""Kiderült: ezért szakított Tolvai Reni és Kállay-Saunders András""

A Story magazin kiderítette, hogy a 30 éves énekesnő és 36 éves kollégája már hónapok óta külön utakon járnak. A lap szerint Tolvai Reni már el is hagyta egykori szerelmével közös otthonukat, s a szemközti házban rendezkedett be – számol be róla a femcafe.



Jól indult Tolvai Reni és Kállay-Saunders András románca. A két fiatal, feltörekvő énekes a TV2 legendás tehetségkutatójának, a Megasztárnak ötödik szériájában találkozott először. A két énekes több mint tíz évig alkotott egy párt, a közelmúltban azonban meglepő hírek röppentek fel, melyek arról szóltak, hogy Tolvai Reniék szerelme véget ért.

Szakításuk részleteit is sűrű homály borította. Egészen mostanáig.

A Megasztár öt egykori győztesének leghőbb vágya az volt, hogy Kállay-Saunders több mint tíz év után végre vezesse oltár elé. Ez azonban már sosem fog megtörténni, hiszen többek között épp emiatt futott zátonyra a két híresség párkapcsolata.

Az énekesek állítólag már régóta fontolgatták, hogy véget vetnek a románcnak, de Tolvai Reni számára a lánykérés elmaradása jelenthette az utolsó cseppet a pohárban.

