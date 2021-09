Táncpróbán sírta el magát Demcsák Zsuzsa, ezért

Katartikus lett a pillanat, mikor végre sikerült az emelés.

A Bors cikke szerint Lilu vendége volt csajos műsorában Demcsák Zsuzsa műsorvezető, aki sminkelés és szépségápolás mellett arról is beszélt ,hogy hamarosan szerepelni fog a Dancing with the Stars versenyében is.

Fotó: YouTube/TV2

Demcsák a műsorban elmondta, csak hosszas gondolkodás után vállalta el a lehetőséget, mert úgy érezte, hiányzik belőle az a fajta női lágyság, ami a profi táncosnőkben megvan. Ám végül pont emiatt vállalta el a versenyben való részvételt, mert úgy határozott, szeretné megtanulni, hogyan legyen ő maga is nőiesebb.

A próbákon azonban volt egy pont, amin elsírta magát. Ez akkor következett be, mikor egy emelést kellett volna táncpartnerével végrehajtania:

Még most is kiráz a hideg. Emeléseket kellett gyakorolni. Az emelésekkel az volt az alapvető félelmem, hogy féltettem szegény fiút, hogy hogy fogja tudni megcsinálni, holott nem arról van szó, hogy hány kiló vagyok, vagy milyen magas, hanem ez egy technika kérdése. Kisportolt, ezzel foglalkozik húsz éve, meg tudja csinálni (...) Volt egy pillanat, amikor elmagyarázták nekem, hogy akkor hogy lesz az emelés és miként és akkor mondták, hogy „Na, csináljuk!” (...) Meg voltam rettenve, azt mondtam, hogy nem! Szegény fiú, mentem felé és megálltam. Azt mondtam neki, hogy nem tudok felmenni a nyakadba, mert neked ez fájni fog. Csak álltam vele szemben és elkezdtek potyogni a könnyeim. Nem sírtam, nem zokogtam, nem hisztériáztam, egyszerűen csak potyogtak a könnyeim. Semmi mást nem kellett volna csinálni, mint beállni abba a pózba és hagyni, hogy ő végezze a dolgát, vagyis az emelés meglegyen. Ez azt jelentette volna, hogy egyszerűen nem uralni, kontrollálni minden egyes másodpercét annak a mozdulatsornak, hanem megbízni benne, hogy ő ezt meg tudja csinálni és képes rá

- magyarázta a műsorvezető, aki úgy érezte, akkor szakadt át benne egy olyan gát, aminek a létezéséről addig nem is tudott. Az élmény pedig olyan katartikus lett, hogy az emeléseket azóta is csinálják a próbákon partnerével. Lilu a cikk szerint erre azt jegyezte meg, hogy Zsuzsa története olyan, mint a Dirty Dancing, amiben Babe-nek kell legyőznie a gátlásait.

Forrás: borsonline.hu