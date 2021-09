Kálomista szerint politikai okokból nem akarják játszani az Elkxrtuk-at, a mozik szerint szimplán csak nem veszi fel a versenyt a többi filmmel

Kálomista Gábor úgy tűnik öngólt rúgott, amikor azzal vádolta a Budapest Film Zrt-t, hogy politikai okokból a Corvin mozi lesz az egyetlen, ami játszani fogja a Gyurcsány-filmet.

Október végi bemutatóról beszélünk, most szeptember 21. van. Magát a filmet nem láttuk még, a gyártó által közreadott sillabusz és előzetes alapján jelenleg napi egy, főműsoridős (tehát nem délutáni) vetítést tudunk felelősséggel vállalni az évad legsűrűbb időszakában

– írta a 24.hu kérdésére Liszka Tamás, a Budapest Film Zrt. vezérigazgatóját.

Azt is megkérdezék tőle, tényleg Gyurcsány Ferenc hozta-e meg a fenti döntésüket, ahogy azt Kálomista állítja?

Ha ilyen politikai befolyásolás érné a Budapest Filmet, akkor azt elég rövid úton visszautasítanám, mert nagyon kényes vagyok az ilyesmire. Eddigi működésem során az első és egyetlen politikai befolyásolási kísérlet éppenséggel Kálomista Gábor fenti, teljesen alaptalan vádja

– válaszolta Liszka Tamás.

Kálomista Gábor, a Thália Színház igazgatója beszédet mond a színház új játszóhelye, a Thália Télikert avatásán 2019. október 2-án. Fotó: MTI/Mónus Márton

A Telex megkérdezte a Cinema City sajtófőnökét, Buda Andreát is, aki elmondta, nem született olyan döntés, hogy ne játszaná a hálózat az Elk*rtukat. A tárgyalások folyamatban vannak, még nem állapodtak meg a forgalmazási feltételekről, de nincs szó arról, hogy ne vennék fel a műsorra – számolt be. Buda Andrea azt is elmondta, hogy

a film nagyon az utolsó pillanatban került be a megjelenési naptárba, és az sem könnyíti meg a dolgát, hogy nagyon erősen kompetitív környezetben lesz a premierje: nagyjából egybeesik a Dűne, egy családi Disney-film és egy halloween-témájú film premierjével, illetve ekkor lesz aktuális még a Venom 2 és a James Bondis.

Forrás: 24.hu