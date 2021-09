Házassági szerződést köt Hajdú Péter és kedvese, Eszter

Nagy a szerelem, érkezik a közös gyerek is, ám mégis házassági szerződést köt a pár.

A Blikk cikke szerint egyetlen pillanatra sem volt kérdés Hajdú Péter és kedvese, Eszter között, hogy házassági szerződést kössenek egymással, hiába van már útba közös gyermekük is – ehhez maga a menyasszony ragaszkodott, hogy minden le legyen papírozva.

A cikk szerint a szerződéssel közös vagyonuk csak a házasságkötés után lesz, minden, amit előtte birtokoltak/tulajdonoltak, az az övék marad. Hajdú legalább 300 milliót érő törökbálinti családi háza és a jól bejáratott, legalább 100 milliós értékű Like Bistro marad a tévésé.

Lesz szerződés, az első házasságomnál is volt, most is lesz. Szerintem ez így korrekt. Nekem már van két gyerekem, Esztinek is van saját vagyona. (...) Szeretném, ha harmadik házasságom már nem lenne és nem kéne több szerződést aláírnom a feleségemmel