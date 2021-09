"Végre nem kell szégyenkeznem" – a hit által az Eucharisztikus Kongresszuson világosodott meg Tóth Gabi

Interjút adott a Ripostnak Tóth Gabi. Az énekesnő a lapnak arról beszélt, tizenhat éve van jelen a közéletben, és ez idő alatt megszokta, hogy az emberek egy része a külsőségekből ítél, sokan nem tudják, hogy milyen ő valójában számol be róla az ATV.



Kép:RTL/Sajtóklub

– mondta, és hozzátette, hogy „náluk, vidéken” mindig fontos volt a hit, a nagyszülei és a szülei is katolikusok.

Egyházi iskolába jártam, ahol megkaptam az erős alapokat. Talán ez a lelki útravaló is segített abban, hogy bár tizenhat évesen Budapestre kerültem, én megmaradtam annak az egyszerű, vidéki lánynak, aki mindig is voltam, aki imádta a néptáncot, a népzenét és az autentikus hagyományokat. Nem járok minden vasárnap templomba, de úgy gondolom, a Jóistennel való kapcsolat nem is ezen múlik. Büszke vagyok arra, hogy egy ilyen világraszóló esemény hírnökeként járhattam az országot, és eszem ágában sincs megtagadni a hitemet csak azért, mert vannak, akiknek ez nem tetszik